Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием и своими заявлением привлек пристальное внимание со стороны иностранных СМИ, пишет «Московский Комсомолец».

Сенсацией стало то, что Россия приостанавливает свое участие в договор о СНВ. Западные журналисты увидели в этом действии сигнал к стремительному ухудшению взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном.

Американский канал CNN выпустил материал о приостановке России в договоре о СНВ под пометкой «срочная новость».

CNN отметил, что договор СНВ, заключенный ранее – это единственная договоренность, которая регулирует применение ядерного оружия России и США. В последний раз договор был продлен в 2021 году сроком на 5 лет.

Британское издание The Guardian также сделало акцент на слова Путина о приостановке договора СНВ, а также на том, что Россия проведет ядерные испытания, если это первыми сделают США