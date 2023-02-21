В ходе своего обращения к Федеральному собранию, которое проводится в Гостином дворе 21 февраля, Владимир Путин заявил о вынужденном начале СВО на Украине. По его словам, на украинской территории были развернуты базы и биолаборатории США для подготовки к конфликту Киева с Москвой.

Еще до начала спецоперации руководству России стало известно о переговорах Киева с Вашингтоном, касаемо передачи вооружения для ВСУ. Путин также подчеркнул, что ни одна из стран мира не разместила такого количества военных баз на территориях других государств, как это сделали Соединенные Штаты Америки.

Российский лидер заявил об открытых диалогах РФ со странами Запада по безопасности. Но ответом была лишь лицемерная реакция и продолжение расширения Североатлантического альянса. Россия всеми путями старалась решить вопрос по Донбассу путем мирных соглашений, в то время как на Украине готовились совсем по другому сценарию. Владимир Путин также отметил, что украинцы сейчас сражаются не за собственные интересы, а за интересы третьих стран.