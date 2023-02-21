Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе своего обращения к Федеральному собранию, которое проводится в Гостином дворе 21 февраля, Владимир Путин заявил о вынужденном начале СВО на Украине. По его словам, на украинской территории были развернуты базы и биолаборатории США для подготовки к конфликту Киева с Москвой.

Еще до начала спецоперации руководству России стало известно о переговорах Киева с Вашингтоном, касаемо передачи вооружения для ВСУ. Путин также подчеркнул, что ни одна из стран мира не разместила такого количества военных баз на территориях других государств, как это сделали Соединенные Штаты Америки.

Российский лидер заявил об открытых диалогах РФ со странами Запада по безопасности. Но ответом была лишь лицемерная реакция и продолжение расширения Североатлантического альянса. Россия всеми путями старалась решить вопрос по Донбассу путем мирных соглашений, в то время как на Украине готовились совсем по другому сценарию. Владимир Путин также отметил, что украинцы сейчас сражаются не за собственные интересы, а за интересы третьих стран.

Вам может понравиться

Политик Филиппо подверг критике заявление Макрона о «разгроме» Российской Федерации

Политик и бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо написал на своей страничке в социальной сети о том, что заявления французского президента Эммануэля Макрона противоречат сами себе. По словам политика Филиппо,

Кадыров рассказал об эффективности ЧВК «Вагнер»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы группы «Вагнера» показали эффективность в ведении боевых действий и доказали необходимость частных военных компаний. В своем Телеграм-канале Кадыров написал, что такие профессиональные

Их не увольняют, но и не принимают в состав МО РФ. Как Минобороны отсеивает офицеров Донбасса

Минобороны РФ опубликовало опровержение появившейся в Сети информации об увольнении офицеров ДНР и ЛНР. Примечательно, что эксперты обнаружили в заявлении ведомства нестыковки. В соцсетях стала распространяться информация, что боевых офицеров