В ходе выступления с Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин, президент России, заявил, что ни у кого не должно присутствовать иллюзий относительно разрушения глобального стратегического паритета.

Он дал поручение российскому Минобороны и государственной корпорации «Росатом» подготовить к проведению испытаний ядерное оружие России.

Президент уточнил, что первыми мы это делать не будем. Но если Америка начнет испытания, то Россия тоже их проведет.

Путин добавил, что некоторые представители правительства США заявили о возможности натуральных испытаний американского ядерного оружия и о том, что они разрабатывают новые виды ядерных снарядов. Данная информация у Москвы есть, отметил глава России.