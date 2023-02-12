ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский бизнесмен и основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин написал в своем Телеграм-канале о том, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» смогли освободить населенный пункт Красная Гора, расположенный на территории ДНР.

Освобожденный поселок находится в непосредственной близости от северной границы с населенным пунктом Артемовск. По словам Евгения Пригожина, штурмовые отряды смогли занять территорию поселка и закрепиться на ней.

Напомним, что врио главы ДНР Денис Пушилин в пятницу уже сообщал о том, что подразделения российской армии смогли закрепиться на некоторых участках северных окраин города Артемовск. Также он добавил, что российским вооруженным силам удалось перерезать поставки боеприпасов и другого снабжения для украинского гарнизона, обороняющего город, по трем из четырех автомобильных дорог.

Артемовск расположен на территории ДНР к северу от крупного населенного пункта Горловка и представляет собой важный транспортный узел, который ВСУ использовали для снабжения большой части своей группировки на Донбассе.

Вам может понравиться

Украинские боевики бегут в ЛНР, войска ВС России начали наступление

Российские военные перешли в наступление и перехватили инициативу у украинских ВС, которые еще в начале месяца атаковали позиции в северной части ЛНР. Об этом пишет издание «Свободная Пресса». Военный корреспондент

Боец ВСУ по имени Сергей Макаренко оказался одним из тех, кто расстрелял российских военнопленных

Как сообщает издание «Аргументы и Факты», установлена личность одного из украинских военнослужащих, принимавших участие в расстреле пленных российских солдат в зоне СВО. Им оказался 26-летний солдат Сергей Макаренко родом из

Пушилин: расстрел российских пленных солдат бойцами ВСУ является военным преступлением

Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ДНР, прокомментировал заявление представителя ООН по правам человека о признании подлинным опубликованного в Сети видеоролика с расстрелом украинскими бойцами российских военнопленных. Об этом сообщает