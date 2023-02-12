Российский бизнесмен и основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин написал в своем Телеграм-канале о том, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» смогли освободить населенный пункт Красная Гора, расположенный на территории ДНР.

Освобожденный поселок находится в непосредственной близости от северной границы с населенным пунктом Артемовск. По словам Евгения Пригожина, штурмовые отряды смогли занять территорию поселка и закрепиться на ней.

Напомним, что врио главы ДНР Денис Пушилин в пятницу уже сообщал о том, что подразделения российской армии смогли закрепиться на некоторых участках северных окраин города Артемовск. Также он добавил, что российским вооруженным силам удалось перерезать поставки боеприпасов и другого снабжения для украинского гарнизона, обороняющего город, по трем из четырех автомобильных дорог.

Артемовск расположен на территории ДНР к северу от крупного населенного пункта Горловка и представляет собой важный транспортный узел, который ВСУ использовали для снабжения большой части своей группировки на Донбассе.