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Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», прокомментировал видео с убийством кувалдой своего бывшего бойца, которое распространилось в сети. Об этом пишет «Русская Весна».

Днем ранее канал Телеграм под названием Grey Zone выложил кадры с казнью бойца Якущенко. В сообщении говорится, что этот мужчина из Крыма и имел много судимостей, которые были в том числе и за убийство. В ЧВК «Вагнер» он пробыл 4 дня, а после переметнулся на сторону ВСУ.

На видео показано, как Якущенко убивают ударом кувалды по голове.

Пригожин заявил, что нужно спокойнее относиться к увиденному, что «дети просто развлекаются». Также он указал, что добро всегда побеждает зло.

В ноябре 2022 году в сеть выкладывали похожее видео, на котором украинцы казнили Евгения Нужина, который из «Вагнера» сбежал в ВСУ. Тогда Пригожин дал такой комментарий: «собаке – собачья смерть».

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