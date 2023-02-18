Евгений Пригожин, владелец частной военной компании «Вагнер» прокомментировал видео с расстрелом портретов бывшего командующего Лапина и главы российского генштаба Герасимова, которое распространилось в Сети.

Пригожин отметил, что бойцы «Вагнера» не имеют никакого отношения к созданию этих кадров.

Он пояснил, что там, где находятся бойцы его компании, на данный момент лежит снег. На опубликованном видео люди в рубашках, поэтому, скорее всего, видео снято где-то на юге. Также он отметил, что у его бойцов новые «Печенеги», крашенными они не пользуются.

При этом предприниматель подтвердил реальность видео, где артиллеристы «Вагнера» просят военных функционеров доставить их подразделению необходимые боеприпасы.