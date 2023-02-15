Одним из «тормозов» в работе ЧВК «Вагнер» является российская военная бюрократия. Об этом в интервью проекту WarGonzo сообщил предприниматель Евгений Пригожин.

«Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. До Нового года бы уже взяли Бахмут, если бы не наша чудовищная военная бюрократия, скажем так, и если бы не палки в колеса, которые суются ежедневно», — рассказал он.

Бизнесмен также прокомментировал завершение набора в ряды «Оркестра» заключенных. Он рассказал, как событие повлияет на ситуацию на фронте.

«Сегодня у нас есть определенное количество структурных изменений. Вы все слышали, что прекращен прием заключенных в наши ряды, которые до этого героически выполняли поставленные перед ними задачи. Сейчас продолжают ее выполнять те, кто с нами остался, и кто еще не получил помилование», — добавил он.

Далее, по словам Пригожина, ожидаемо число подразделений в ЧВК «Вагнер» сократится. Это приведет к тому, что «Оркестр» не сможет выполнять тот объем задач, который хотелось бы.

В настоящее время «вагнеровцы» продолжают наступление на Бахмутском направлении. Командование ВСУ вынужденно стягивать в регион все новые силы, чтобы продолжить попытки удержать натиск со стороны «музыкантов».