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В Кировоградской области возник сильный пожар на ТЭЦ в результате очередной массированной ракетной атаки ВС РФ. Такую информацию сообщают ряд украинских средств массовой информации и публикуют в различных социальных сетях.

Согласно данным украинских СМИ, по ТЭЦ был осуществлен ракетный удар. В результате этого возникло сильное возгорание. Исходя из имеющейся информации, данный энергетический объект получил серьезные повреждения. Поэтому на его восстановление уйдет много времени.

Подобная ситуация наблюдается и на Кременчугской ТЭЦ, на которой тоже произошло возгорание. Пожар также произошел в результате ракетного удара. Украинские средства ПВО не смогли сбить российские ракеты. Так как энергетический объект получил достаточно серьезные повреждения, то город на длительный период может остаться без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что по критическим объектам Украины были нанесены ракетные удары. О прилетах сообщили в Львовской и Полтавской областях. Отмечается, что кроме ракет, украинские области атаковались при помощи российских БПЛА.

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