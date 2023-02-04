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Андрей Ермак, возглавляющий офис украинского президента, подтвердил, что Украина обменялась военнопленными с Россией. Так, помощник Зеленского сообщил, что на родину вернулись 116 бойцов вооруженных сил Украины. Из них 114 человек – это сержанты и рядовые солдаты, а также два офицера.

Ермак отметил, что в составе вернувшихся военных 87 человек являются представителями ВСУ, а двое из них состоят в Силах спецопераций.

Также глава офиса Зеленского рассказал, что властям Киева удалось забрать с России тела двух погибших зарубежных волонтеров. По программе обмена российские ВС передали Украине тело убитого добровольца Евгения Кулика, который состоял в составе французского Иностранного легиона еще до начала специальной военной операции

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