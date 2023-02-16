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В Польше был сформирован добровольческий легион для участия в боях на территории Украины против России. Такую информацию сообщил портал Visegrad24. Согласно имеющейся информации, легион будет состоять из пары десятков польских ветеранов-спецназовцев. Для формирования легиона на территории Польши будет открыт специальный пункт. Отмечается, что основными боевыми задачами польского подразделения будут разведывательные миссии и диверсионные действия.

База польских наемников должна будет располагаться в Киевской области, однако ее точное местонахождение является засекреченным. Ряд иностранных боевиков уже прибыли на территорию Украины и готовятся к выполнению своих боевых задач.

Ранее военный эксперт, подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что в Харьков и Харьковскую область активно прибывают иностранные наемники, в частности из западных частей Европы и Польши.

Напомним, что Следственным комитетом РФ было предъявлено обвинение в заочной форме пяти членам грузинского национального армейского корпуса, воюющим на стороне ВСУ против России.

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