Военный историк, полковник в отставке и директор Музея войск ПВО в Балашихинском районе Юрий Кнутов в эфире радиостанции «Радио 1» рассказал о ходе боевых действий на территории населенных пунктов Артемовск, Марьинка, Угледар и Кременная в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, наиболее тяжелые сражения сейчас происходят в центральной части Артемовска. Одновременно с боями в самом городе российские штурмовые отряды ведут наступательные действия с целью перерезать оставшиеся пути снабжения украинского гарнизона, обороняющего город. Если командование ВСУ не начнет выводить свои подразделения из города, то, по словам Кнутова, украинские солдаты в Артемовске повторят судьбу военнослужащих ВСУ, оборонявших Мариуполь.

Военный эксперт также отметил, что ожесточенные бои продолжаются и в центральной части населенного пункта Марьинка. После полного освобождения города российские войска смогут более эффективно наступать в направлении Угледара, так как Марьинка является ключевым пунктом между южным и западным фронтом для ВСУ.