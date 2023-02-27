Известный политолог и создатель «Фонда эффективной политики» (ФЭП) Глеб Павловский, как следует из заявления директора Института политических исследований Сергея Маркова на радиостанции «Говорит Москва», очень активно участвовал в российской политике.

По словам Маркова, которому довелось очень плотно работать вместе с Глебом Павловским на протяжении 10 лет, он выделялся совершенно «особенным стилем мышления», что позволяло ему видеть скрытые от глаз окружающих его людей процессы. Из-за этого таланта Павловского очень часто называли «мудрым как змей», добавил Марков.

Первые десять лет правления российского президента Владимира Путина прошли под активнейшим влиянием Павловского. Без его присутствия не обходилось ни одно совещание властных структур. Позже, по словам Маркова, Глеб Павловский совместно с бывшим помощником президента Владиславом Сурковым создал систему политтехнологического обеспечения высшей власти Российской Федерации.

Напомним, что Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля в возрасте 72 лет. Причины смерти не сообщаются.