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Американский аналитик и политолог Джордж Фридман в своем материале для Geopolitical Futures написал, что кульминация специальной военной операции может произойти сразу же после ослабления вооруженных сил Украины.

При этом аналитик Фридман назвал главной проблемой для украинской армии отсутствие в ее арсенале ракет с большим радиусом действия, а также постоянная нехватка артиллерийских боеприпасов. Причем все это накладывается на успехи российских вооруженных сил на территории Донбасса.

Напомним, что Игорь Жовква, занимающий пост замглавы офиса президента Украины, сделал заявление о том, что украинская армия испытывает значительные проблемы с нехваткой боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии. По его словам, это связано с интенсивной работой артиллерийских систем на фронте. При этом Жовква также отметил, что подразделения вооруженных сил Украины остро нуждаются в дальнобойной артиллерии, истребителях и танках.

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