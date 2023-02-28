Издание Politico опубликовало материал военного летчика вооруженных сил США в отставке Райана Грейвса о присутствии в американском воздушном пространстве реальных неопознанных летающих объектов, которые не являются метеорологическими зондами КНР.

Как отмечает Грейвс в своей статье, после крупной модернизации радиолокационной системы ВС США военно-воздушные силы обратили внимание, что новые приборы постоянно фиксировали неопознанные летающие объекты. Военные летчики поначалу грешили на некорректную работу нового оборудования, но после сопоставления данных из разных источников наблюдения пришли к заключению, что данные приборов верны.

По словам бывшего американского летчика, оборудование фиксировало неопознанные объекты, способные почти мгновенно ускорятся до скорости звука или удерживать фиксированное положение в воздухе во время ураганной силы ветра 4-й категории. При этом визуальное наблюдение с бортов военных самолетов не позволило определить, каким образом объекты поддерживают свое положение в воздухе.