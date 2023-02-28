ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Politico опубликовало материал военного летчика вооруженных сил США в отставке Райана Грейвса о присутствии в американском воздушном пространстве реальных неопознанных летающих объектов, которые не являются метеорологическими зондами КНР.

Как отмечает Грейвс в своей статье, после крупной модернизации радиолокационной системы ВС США военно-воздушные силы обратили внимание, что новые приборы постоянно фиксировали неопознанные летающие объекты. Военные летчики поначалу грешили на некорректную работу нового оборудования, но после сопоставления данных из разных источников наблюдения пришли к заключению, что данные приборов верны.

По словам бывшего американского летчика, оборудование фиксировало неопознанные объекты, способные почти мгновенно ускорятся до скорости звука или удерживать фиксированное положение в воздухе во время ураганной силы ветра 4-й категории. При этом визуальное наблюдение с бортов военных самолетов не позволило определить, каким образом объекты поддерживают свое положение в воздухе.

Вам может понравиться

На Украине сообщили об очередной смене Россией тактики нанесения ракетных ударов

Андрей Черняк, представитель украинской разведки, заявил, что вооруженные силы России изменили свою тактику при нанесении ракетных ударов по стратегическим объектам Украины. ГУР МО Украины регулярно сообщает информацию об изменении тактики

Российский флот до конца года пополнится атомными подлодками «Император Александр III» и «Красноярск»

Российский военно-морской флот уже в текущем году получит две новейшие атомные подлодки. Это многоцелевая атомная подводная лодка под названием «Красноярск», а также стратегическая модель, которую назвали «Император Александр III». Об

19FortyFive: Отставные генералы США своей поддержкой Киева провоцируют прямой конфликт с Россией

Если власти США станут следовать советам бывших высокопоставленных генералов о степени дальнейшей поддержки Украины, это грозит Америке прямым конфликтом с Россией, вплоть до обмена ядерными ударами. Такое мнение представил в