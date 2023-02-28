Родственник главы Минобороны РФ Сергея Шойгу блогер Алексей Столяров отправился в Сочи на празднование дня рождения после громкого скандала в соцсетях. Основатель формирования ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, отвечая на запрос издания «Блокнот».

Блогер продемонстрировал соотечественникам свое отношение к СВО, когда поддержал русофобский пост в соцсетях. Несмотря на громкий скандал, Столяров отправился на отдых на побережье Черного моря. Предприниматель Пригожин высказался о данной ситуации.

«Вы знаете, к сожалению, много было очень дел и поэтому не досмотрел, чувствую свою вину, за отдыхом блогера Столярова и его семьи», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Столярову очень важно ухаживать за собой и своим телом, поскольку своей внешностью он несет близким и поклонникам большую радость, демонстрируя различные ее части, иронично прокомментировал российский бизнесмен.

«Поэтому мы пока воюем, батрачем, погибаем, а он… ну, хорошо, что он так встречает свой день рождения. Наверное, его окружение, его семья его будут и дальше радовать и ни в коем случае ему не надо ехать на Донбасс, потому что там у нас нет ни педикюра, ни маникюра и даже парикмахеры фактически отсутствуют, можно башку побрить и вперед, в бой пошли», — резюмировал Евгений Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» ранее саркастично заявил, что боится «крутой крыши» Алексея Столярова. Поэтому не хотел бы с ним конфликтовать. Пригожин заявил, что защитники блогера заставляют его «трястись от испуга».