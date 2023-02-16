По сообщению информационного агентства URA.RU, военный политолог директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что боевики ВСУ расстреливают своих же медиков. Подобные случаи произошли, когда военные медики за деньги вывозили здоровых солдат, которые симулировали свои ранения.

Иванников подчеркнул, что такие действия направлены на устрашение недобросовестных медиков, которые за деньги готовы вывозить здоровых солдат под разными предлогами и выдуманными болезными.

По словам Иванникова, тактика расстрела используется солдатами заградотрядов, состоявших из членов «Правого сектора» (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация). Политолог отметил, что из-за панического настроения, многие украинские бойцы совершают самострелы, то есть наносят себе огнестрельные ранения, чтобы покинуть передовую.

События, происходящие на фронте, наплевательское отношение командиров, сдача населенных пунктов – все это влияет на моральный дух украинских военнослужащих. Поэтому они всеми возможными способами стараются покинуть зону боевых действий.