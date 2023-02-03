В Киеве замалчивают о реальных потерях украинской стороны в боях за Артемовск (украинское название Бахмут). Дальнейшее удерживание города для ВСУ дается очень тяжело – колоссальными потерями военнослужащих и техники. О том, что «Украина платит высочайшую цену» в Артемовске заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Во время своего интервью для испанских средств массовой информации Подоляк заявил, что цифру человеческих потерь можно будет обнародовать только после того, как военные действия будут окончены. Но удержание Артемовска обходится «невероятно дорогой ценой». Отмечается, что украинский чиновник заметно нервничал, когда отвечал на вопрос о потерях.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинских военных принуждают к подписанию документов, разрешающих в случае гибели хоронить их без оповещения родственников. В такой способ Командование ВСУ намеревается скрывать реальные потери.