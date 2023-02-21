Подготовка вооруженных сил России к проведению ядерных испытаний указывает на то, что намерения правительства Москвы в вопросе противостояния Западу максимально серьезны. Власти страны будут защищать ее любыми возможными средствами. Об этом заявил Юрий Балуевский, бывший глава Генштаба РФ, пишет РИА Новости.

Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию дал указание российскому Минобороны и корпорации «Росатом» подготовить к испытанию ядерное оружие. Учения пройдут в том случае, если Соединенные Штаты Америки решатся первыми на такой шаг.

Балуевский считает, что если Россия проведет ядерные испытания, возможно западные оппоненты всерьез задумаются о намерениях России и поймут, что она будет защищать себя любыми способами.