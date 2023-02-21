ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подготовка вооруженных сил России к проведению ядерных испытаний указывает на то, что намерения правительства Москвы в вопросе противостояния Западу максимально серьезны. Власти страны будут защищать ее любыми возможными средствами. Об этом заявил Юрий Балуевский, бывший глава Генштаба РФ, пишет РИА Новости.

Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию дал указание российскому Минобороны и корпорации «Росатом» подготовить к испытанию ядерное оружие. Учения пройдут в том случае, если Соединенные Штаты Америки решатся первыми на такой шаг.

Балуевский считает, что если Россия проведет ядерные испытания, возможно западные оппоненты всерьез задумаются о намерениях России и поймут, что она будет защищать себя любыми способами.

Вам может понравиться

Сенатор Цеков: визит Байдена в Киев никак не отразится на ходе спецоперации

Член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя визит американского президента в украинскую столицу, заявил, что это никак не повлияет на ход специальной военной операции. Соответствующую информацию передает РИА Новости. Парламентарий подчеркнул

Daily Mail: Жиголо из Британии рассказал об отношении жены к его ремеслу

Издание Daily Mail опубликовало историю 41-летнего работника секс-индустрии из Соединенного Королевства. Мужчина Алекс зарабатывает тем, что предоставляет сексуальные услуги за деньги. Но при этом он имеет законную супругу. Как рассказал

Бойцы ВСУ завидуют российским военным из-за курганских БМП

Российский военнослужащий штурмовой бригады из Курганской области рассказал журналисту издания URA.RU, что противник испытывает зависть в отношении наличия у российских военных курганских боевых машин пехоты (БМП-3). По его словам, в