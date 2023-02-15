Владлен Татарский, российский публицист и доброволец, воюющий на Донбассе, рассказал, что в зоне СВО под Угледаром погиб известный блогер Андрей Рахов, который воевал в составе подразделения «Восток». Об этом пишет РИА Новости.

Со слов Татарского, гибель блогера произошла из-за подрыва на мине в ходе выполнения боевой задачи.

В сообщении говорится, что блогер активно вел канал Телеграм, где писал о подробностях своей службы в СВО в батальоне «Восток». Рахов вошел в ряды подразделения в мае 2022 года как доброволец и участвовал в боевых действиях в донецком направлении.

До спецоперации Андрей Рахов был известен под псевдонимом «Арни». Именно его он использовал при выпуске совместных треков с музыкальной группой «25/17».

Ранее от ранения в голову погиб Игорь Мангушев, возглавляющий одно из подразделений Народной милиции Луганска. Он работал под позывным «Берег».