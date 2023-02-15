ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владлен Татарский, российский публицист и доброволец, воюющий на Донбассе, рассказал, что в зоне СВО под Угледаром погиб известный блогер Андрей Рахов, который воевал в составе подразделения «Восток». Об этом пишет РИА Новости.

Со слов Татарского, гибель блогера произошла из-за подрыва на мине в ходе выполнения боевой задачи.

В сообщении говорится, что блогер активно вел канал Телеграм, где писал о подробностях своей службы в СВО в батальоне «Восток». Рахов вошел в ряды подразделения в мае 2022 года как доброволец и участвовал в боевых действиях в донецком направлении.

До спецоперации Андрей Рахов был известен под псевдонимом «Арни». Именно его он использовал при выпуске совместных треков с музыкальной группой «25/17».

Ранее от ранения в голову погиб Игорь Мангушев, возглавляющий одно из подразделений Народной милиции Луганска. Он работал под позывным «Берег».

Вам может понравиться

Пригожин прокомментировал видео с казнью кувалдой бывшего вагнеровца

Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», прокомментировал видео с убийством кувалдой своего бывшего бойца, которое распространилось в сети. Об этом пишет «Русская Весна». Днем ранее канал Телеграм под названием Grey Zone

Разведка Британии рассказала о «приказе» Владимира Путина

Как сообщает в своем материале издание «Евразия Daily», российские вооруженные силы пытаются добиться решающего прорыва в зоне проведения специальной военной операции из-за того, что Владимир Путин отдал приказ начать продвижение

Стало известно, сколько бомб было заложено под «Северными потоками»

Сеймур Херш, известный журналист из США, который провел собственное расследование и назвал причины подрыва газопровода «Северный поток», рассказал, что всего было заложено восемь бомб. Но из них сработали не все.