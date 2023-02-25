Как сообщил немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс во время интервью для журнала Der Spiegel, право на коллективную самооборону дает Германии основание вмешиваться в конфликт на территории Украины.

По его словам, только нерешительность немецкой правящей элиты препятствует участию Германии в боевых действиях на Украине. Кресс добавил, что ФРГ может позволить себе намного больше, чем она делает сейчас в отношении украинского кризиса.

Немецкий министр обороны Борис Писториус объявил о своем решение передать вооруженным силам Украины на четыре современных танка Leopard 2А6 больше, чем было заявлено ранее. Сообщается, что дополнительные боевые машины будут взяты из основных запасов Бундесвера для их дальнейшей передачи украинской стороне.

Напомним, что на территории Украины продолжается специальная военная операция вооруженных сил России, одной из главных целей которой является обеспечение защиты мирного населения Донбасса.