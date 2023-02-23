Как сообщают представители силовых ведомств ДНР, украинские военнопленные активно подают документы для оформления российского гражданства, чтобы в дальнейшем иметь возможность вступить в ряды формируемого на территории Донецкой Народной Республики батальона из добровольцев имени Богдана Хмельницкого.

Сообщается, что уже несколько десятков бывших бойцов вооруженных сил Украины подали документы для получения российского паспорта и прошли процедуру дактилоскопии. После получения гражданства и оформления всех необходимых документов, бывшие военнопленные смогут вступить в ряды нового добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого.

Напомним, что еще 24 сентября 2022 года военнопленный солдаты ВСУ, находившиеся под стражей в колонии в Еленовке, направили коллективное обращение к Народному совету Донецкой Народной Республики с просьбой предоставить им право на получение российского гражданства.