Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Корреспондент РИА Новости пообщался с добровольцами российского батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших украинских военнопленных. Сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ отказываются от гражданства Украины, чтобы иметь возможность вступить в ряды добровольческого батальона.

Как заявил один из добровольцев российского батальона по имени Кирилл Спасский, ранее служивший в украинских пограничных войсках, после общения с сотрудниками силовых структур Российской Федерации, которые предложили военнопленным принять российское гражданство и вступить в ряды нового добровольческого батальона, многие пленные бойцы ВСУ согласились воевать на стороне российской армии.

По словам другого добровольца по имени Александр Миронов, в батальоне, который был сформирован еще в октябре 2022 года, служат бойцы в возрасте от 25 до 47 лет. Еще один боец по имени Владимир Орел сообщил, что для вступления в ряды добровольцев необходимо принять российское гражданство, отказавшись от украинского.

Вам может понравиться

Пентагон сомневается в передаче дронов Switсhblade на Украину

В Пентагоне не уверены в возможности поставок для Киева беспилотных летательных аппаратов Switсhblade 600 нынешней весной. Об этом заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер. Его слова процитированы на официальном

ВМС США вынуждены выводить новые корабли из эксплуатации из-за допущенных ошибок при их строительстве

Как сообщает в своем материале издание Associated Press, командование ВМС США осознало ошибочность своего решения ускорить производство высокотехнологичных современных боевых кораблей, что привело к ряду проблем во время их эксплуатации.

Все дороги в Артемовск перешли под контроль российских сил

Ян Гагин, занимающий пост советника врио ДНР, рассказал, что российские подразделения полностью перекрыли снабжение ВСУ в Артемовске. На данный момент все дороги находятся под контролем бойцов армии РФ. Со слов