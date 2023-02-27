Корреспондент РИА Новости пообщался с добровольцами российского батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших украинских военнопленных. Сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ отказываются от гражданства Украины, чтобы иметь возможность вступить в ряды добровольческого батальона.

Как заявил один из добровольцев российского батальона по имени Кирилл Спасский, ранее служивший в украинских пограничных войсках, после общения с сотрудниками силовых структур Российской Федерации, которые предложили военнопленным принять российское гражданство и вступить в ряды нового добровольческого батальона, многие пленные бойцы ВСУ согласились воевать на стороне российской армии.

По словам другого добровольца по имени Александр Миронов, в батальоне, который был сформирован еще в октябре 2022 года, служат бойцы в возрасте от 25 до 47 лет. Еще один боец по имени Владимир Орел сообщил, что для вступления в ряды добровольцев необходимо принять российское гражданство, отказавшись от украинского.