Райан Грейвс, отставной офицер Соединенных Штатов Америки и летчик-истребитель, сообщил, что за многие годы своей службы видел своими глазами различные неопознанные аномальные явления. Об этом пишет ресурс The Hill.

Летчик отметил, что над американскими полигонами и рядом военных объектов периодически пролетают объекты с необычными способностями. Военные США не знают, что это такое, и не имеют возможности предотвратить их появление или присутствие.

Офицер рассказал, что около 60 человек, с которыми он служил в 2015 году, точно так же подтвердят, что видели аномальные явления. Грейвс отметил, что неопознанные объекты являются проблемой нацбезопасности и важно как можно быстрее получить больше информации.

Неделю назад в Нацразведке США сообщили, что на август 2022 года власти Америки зафиксировали больше пятисот случаев возникновения НЛО.