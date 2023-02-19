Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада не проявляют инициатив с целью начала переговорного процесса касаемо ситуации на Украине. Соответствующую информацию передает телеканал «Россия-1».

Таким образом, представитель президента прокомментировал реакцию стран НАТО на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко провести в Минске переговорный процесс между Владимиром Путиным и Джо Байденом по вопросу завершения украинского конфликта. Песков подчеркнул, что со стороны Запада не было никаких попыток или инициатив к разрешению украинского вопроса мирным путем.

Напомним, что президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля планирует совершить рабочий визит в Польшу. По мнению представителей Кремля, игнорирование Байденом приглашения Лукашенко посетить Республику Беларусь для обсуждения украинского вопроса с президентом России свидетельствует о том, что Запад не стремится завершать украинский конфликт мирным путем.