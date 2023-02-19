ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада не проявляют инициатив с целью начала переговорного процесса касаемо ситуации на Украине. Соответствующую информацию передает телеканал «Россия-1».

Таким образом, представитель президента прокомментировал реакцию стран НАТО на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко провести в Минске переговорный процесс между Владимиром Путиным и Джо Байденом по вопросу завершения украинского конфликта. Песков подчеркнул, что со стороны Запада не было никаких попыток или инициатив к разрешению украинского вопроса мирным путем.

Напомним, что президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля планирует совершить рабочий визит в Польшу. По мнению представителей Кремля, игнорирование Байденом приглашения Лукашенко посетить Республику Беларусь для обсуждения украинского вопроса с президентом России свидетельствует о том, что Запад не стремится завершать украинский конфликт мирным путем.

Вам может понравиться

Экс-глава Минобороны Латвии заявил, что Запад наживается на украинском конфликте

Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что поставки Западом вооружения для Украины являются средством наживы. Соответствующее заявление было сделано в эфире TV24. Пабрикс подчеркнул, что западные корпорации уже «делят

Французы раскритиковали слова президента Макрона о невозможности победы России

Жители Франции в Твиттере раскритиковали заявление президента Эммануэля Макрона о том, что Россия не может победить в конфликте на Украине. Глава Франции написал на своей странице, что Москва не должна

Пригожин опроверг расстрел его «бойцами» портретов Герасимова и Лапина

Евгений Пригожин, владелец частной военной компании «Вагнер» прокомментировал видео с расстрелом портретов бывшего командующего Лапина и главы российского генштаба Герасимова, которое распространилось в Сети. Пригожин отметил, что бойцы «Вагнера» не