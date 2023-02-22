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Российские власти видят нежелание лидеров коллективного Запада найти исполнителей и заказчиков подрыва магистральных газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская власть прекрасно видит все попытки лидеров Западных стран не акцентировать внимание мировой общественности на данной теме. Им выгодно, чтобы постепенно «эта тема ушла в песок». Песков подчеркнул, что Россия делает все возможное во избежание подобного развития ситуации по вопросу диверсии на «Северных потоках».

Напомним, взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. При этом власти Дании, Швеции и Германии не исключают версию с целенаправленной диверсией для уничтожения газопроводов. По информации оператора газопровода Nord Stream AG, сроки ремонта оценить невозможно из-за беспрецедентных масштабов разрушения.

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