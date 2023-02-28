Пентагон объявил, что в состав нового пакета военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда долларов будут закуплены у производителей дополнительные боеприпасы, а также крупные партии боевых БПЛА различных моделей, включая ранее не поставлявшиеся Киеву. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Сайт Defense News уточнил, что новый транш американской военной помощи Украине включает в себя дополнительные боеприпасы – для ракетных систем HIMARS, 155-мм артиллерийских орудий и «неуказанных ракетных систем с лазерным наведением», а также оборудование для обнаружения БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в списке вооружений особо выделены беспилотники и барражирующие боеприпасы.

Важно отметить, что этот новый крупный пакет помощи не устанавливает ни конкретных сроков поставки оружия, ни точных объемов по каждой из позиций. По сути, Пентагон этим траншем на сумму 2 миллиарда долларов утвердил перечень вооружений, на которые ему предстоит оформить заказы у производителей. Это будет осуществляться в рамках так называемой Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации Байдена покупать оружие у промышленности по мере его выпуска, а не передавать его из уже имеющихся запасов американских военных.

В Defense News напомнили, что США продолжают отказывать Украине в поставках более мощных и совершенных ударно-разведывательных беспилотников большей дальности, таких как Grey Eagle и Reaper. Официальные лица Вашингтона мотивируют это своим беспокойством, что Россия получит доступ к важным секретным технологиям, если один из подобных дронов будет сбит.

В утвержденном Пентагоном списке БПЛА для Украины указаны 4 их типа: Switchblade 600, Jump 20, CyberLux K8 и Area-I ALTIUS-600.

«Ранее Пентагон уже объявлял о поставках Switchblade 600 для Украины в рамках USAI. Остальные типы дронов не были включены в какие-либо предыдущие пакеты военной помощи США для вооруженных сил Украины, по крайней мере, согласно тому, что Пентагон раскрыл на сегодняшний день» – отмечает портал The Drive.

Издание также приводит основные сведения о выделенных Киеву беспилотниках.

Switchblade 600 от компании AeroVironment является развитием более старых и легких Switchblade 300, несколько сотен которых Украина получила прошлым летом со складов вооруженных сил США. Оба типа этих дронов-камикадзе представляют собой переносные барражирующие боеприпасы с трубчатым запуском.

Switchblade 600 имеет радиус действия около 40 км, может оставаться в воздухе в течение 40 минут (у его предшественника аналогичные показатели намного более низкие – 10 км и 15 минут), и несет такую же боеголовку, что и противотанковая управляемая ракета Javelin, что заметно усиливает его противотанковые возможности.

Jump 20 – небольшой беспилотный самолет с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенный для задач разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он может летать в течение 14 часов при дальности полета в 185 км. Дрон уже долгие годы состоит на вооружении Сил специальных операций США, а в прошлом году этот тип был выбран армией США для поэтапной замены своих стареющих RQ-7 Shadow, зависящих от наличия взлетно-посадочной полосы.

ALTIUS-600 (на фото) – дрон с трубным запуском, который обычно базируется на мобильных стационарных платформах (включая вертолеты). Система может работать как барражирующий боеприпас, но дрон также можно приземлить и использовать повторно. БПЛА имеет максимальную дальность полета около 440 км и способен оставаться в воздухе до 4 часов.

Cyberlux K8 – продукт малоизвестной ранее компании, производящей коммерческие квадрокоптеры. Модель может быть использована для широкого спектра задач: наблюдения и разведки, корректировки артиллерийского огня, в качестве платформ для сброса небольших самодельных боеприпасов и в качестве импровизированных дронов-камикадзе.