Бойцы российского подразделения «Отважные» путем совместной работы с крылатой пехотой вытеснили украинских военных с занятых позиций под Кременной. Об этом сообщает канал Телеграм под названием «Работайте, братья».

В сообщении говорится, что в ходе штурмовых действий российские военнослужащие ликвидировали несколько украинских боевиков, которые не стали сдаваться. В ходе проверки документов у погибших украинцев были найдены просьбы об их погребении без уведомления близких родственников.

Предполагается, что на подобную уловку командование вооруженных сил Украины пошло для того, чтобы скрывать от общественности массовые случаи гибели военных в ходе боевых действий. Так представители киевского режима в сводках будут упоминать их как без вести пропавших. Вероятнее всего, эти бумаги солдаты подписывали под руководством со стороны командиров.