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Евгений Лисицын, военный корреспондент, поделился подробностями того, как идет спецоперация российской армии на территории Украины. Сводка представлена за 27 февраля.

Со слов военкора, в направлении Харькова главные бои развернулись около Гряниковки. Бойцы компании «Вагнер» освободили окончательно «Дубово-Василевку» в направлении Бахмута и теперь получили возможность наступать далее в сторону Берховского водохранилища.

Также «вагнеровцы» продолжают штурмовать украинские позиции в Красном. Дорога из Бахмута в Константиновку постепенно переходит под российский контроль, поэтому украинцам не остается ничего другого, кроме как отступать.

Серьезных изменений в направлении Херсона нет. Между сторонами происходит обмен артиллерийскими ударами.

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