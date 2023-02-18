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Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань посетил освобожденный поселок Парасковиевка, расположенный в пригороде Артемовска, и показал уничтоженную военную технику и позиции украинской армии.

На опубликованных кадрах видно, что остатки украинских подразделений в спешке покидали поселок, так как на улицах остались лежать тела убитых солдат ВСУ, которые никто не забрал. Также на улицах поселка можно встретить подбитую украинскую военную технику и разбитые позиции, обустроенные прямо на территории жилых домов.

Военкор Астрахань показал одну из огневых позиций, находящуюся посреди жилой застройки, с остатками от пороховых зарядов для 155-миллимитровых артиллерийских орудий стандарта НАТО.

Напомним, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал заявление о том, что штурмовые отряды «музыкантов» закончили зачистку поселка Парасковиевка, который находится всего в 9 километрах от Артемовска. В настоящий момент поселок находится под полным контролем российской армии.

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