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В Сети опубликованы кадры, на которых показано дорожно-транспортное происшествие, которое случилось на Крымском мосту, сообщает «КП».

Автомобили столкнулись на дороге утром в понедельник. По информации источника, вследствие ДТП погибли три человека, еще один получил травмы. По предварительным данным, на Крымском мосту произошло столкновение трех легковых машин.

На выложенных кадрах можно увидеть, что два автомобиля в результате столкновения получили сильные повреждения. По характеру повреждений можно сделать вывод, что автомобили столкнулись лоб в лоб.

Из-за аварии автомобильное движение на мосту временно закрыто. В региональном Министерстве транспорта проинформировали, что оно будет возобновлено в течение получаса.

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