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Обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский сообщает о том, что в период с января 2023 года по текущий момент вооруженные силы Украины потеряли в районе населенного пункта Бахмут (прежнее название Артемовск) около 100 коммерческих беспилотников, используемых для корректировки минометного и артиллерийского огня.

Обозреватель итальянского издания AGC News Грациелла Джанджулио сообщает о том, что с недавних пор украинские БПЛА не могут приблизиться к позициям российских войск из-за работы неизвестной ранее системы РЭБ ВС РФ.

Впервые с проблемой невозможности использования своих дронов столкнулась еще в ноябре 2022 года в окрестностях Кременной 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Однако массовым данное явление стало только к январю 2023 года в районе Бахмута. Здесь о потери своих дронов уже заявили 53-я, 93-я и 63-я механизированные бригады украинской армии.

На фоне больших потерь украинских дронов, военную помощь ВСУ решило оказать даже небольшое княжество Монако. Об этом пишет издание The Economist. Монако обещали передать Украине беспилотную систему MARSS, разработанную специально для уничтожения вражеских беспилотников и управляемую системой искусственного интеллекта.

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