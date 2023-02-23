Почти двести солдат Украины, которые сейчас находятся в плену, заявили о своем желании вступить в ряды батальона ДНР имени Хмельницкого добровольцами и идти на фронт воевать на стороне России.

Сообщается, что уже несколько десятков пленных подали соответствующие заявления, а также прошли процедуру дактилоскопии. Это необходимо для выдачи им российских паспортов и последующего вступления в формируемый добровольческий батальон.

Формирование батальона началось в сентябре 2022 года. Тогда украинские военнопленные, которые находились в колонии в Еленовке, заявили о своем желании получить российское гражданство. Позже был создан батальон, в который изначально вошло 50 вывших «всушнков», ставших добровольцами.