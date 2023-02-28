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Украинские беспилотники в ночь на вторник атаковали несколько объектов одновременно в нескольких регионах России. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом разрушений и пострадавших нет. После этого поступило сообщение, что небо над питерским аэропортом Пулково закрыто. Причиной этому стало обнаружение летательного объекта в воздухе.

Позже российское Минобороны проинформировало, что это были учения на территории Санкт-Петербурга. В сообщении российского ведомства говорится, что российские силы ПВО провели тренировку.

Что касается украинских беспилотных летательных аппаратов, то они были направлены на объекты в Республике Адыгея, в Краснодарском крае и Московской области, а также на территории Белгородской области.

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