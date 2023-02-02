В своем материале для портала 19FortyFive бывший командир танкового батальона ВС США Р. В. Иммерман написал, что конфликт на территории Украины коренным образом отличается от боевых действий, с которыми сталкивалась армия США в Ираке или Афганистане.

Американский офицер в отставке уверен, что позиция Вашингтона может измениться в вопросе урегулирования украинского кризиса в случае угрозы прямого участия в конфликте вооруженных сил США. По его словам, ведение затяжных боевых действий в таких бедных странах, как Ирак или Афганистан не являлось проблемой для США, однако в Украине они столкнутся с противником совершенно иного уровня.

Циммерман считает, что простые американцы готовы обеспечивать поддержку киевскому режиму, пока ВСУ ведут боевые действия «до последнего украинца». Однако они не готовы сражаться против России и отправлять своих военнослужащих в зону СВО. Затяжной конфликт может привести к большому количеству жертв среди военнослужащих армии США и к значительному спаду благосостояния рядовых граждан Америки. Это будет воспринято обществом негативно, считает Циммерман.