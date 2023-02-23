ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Юбилейный десятый сезон телевизионного шоу «Голос. Дети» подошел к своему концу. Последний выпуск программы состоялся 22 февраля на Первом канале. За первое место боролись трое финалистов: Павел Зилев из команды певицы МакSим, Милана Пономаренко из команды Егора Крида и Анна Доровская – участница команды рэпера Басты.

В итоге первое место в шоу «Голос. Дети» досталось Анне Доровской. Она исполнила композицию российской певицы Юлии Савичевой «Высоко». Ее выступление оказалось самым лучшим, и девушка стала победительницей конкурса юных талантов.

Павел Зилев также выступил очень проникновенно. Он исполнил песню группы «Любэ» под названием «Позови меня тихо по имени».

Певец Егор Крид настолько переживал за свою подопечную, что вышел на сцену ради поддержки Миланы. Вместе они спели песню из советского кинофильма «Гостья из будущего» – «Прекрасное далеко». Композиция была исполнена под музыкальное сопровождение рояля и струнного оркестра.

Вам может понравиться

Аня Рубик появилась на обложке Vogue в полуобнаженном виде

Польская 39-летняя топ-модель Аня Рубик украсила обложку нового номера Vogue Polska в полуобнаженном виде. Фотографии модели были опубликованы на официальной странице издания известной социальной сети. Отмечается, что Рубик стала героиней

Глава МИД Словакии послал матом премьера Венгрии за позицию по Украине

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер использовал русский мат в обращении к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Так он высказал свое недовольство позицией Будапешта по Украине. По словам Качера, помощь Украине

ВС Украины впервые применили для ударов по территории ДНР дальнобойные ракеты GLSDB

Скорее всего, для ударов по городам Донбасса ВСУ впервые применили бомбы GLSDB, которые запускаются реактивными системами залпового огня HIMARS, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на телеграм-канал «Два майора». Источник