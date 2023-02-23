Юбилейный десятый сезон телевизионного шоу «Голос. Дети» подошел к своему концу. Последний выпуск программы состоялся 22 февраля на Первом канале. За первое место боролись трое финалистов: Павел Зилев из команды певицы МакSим, Милана Пономаренко из команды Егора Крида и Анна Доровская – участница команды рэпера Басты.

В итоге первое место в шоу «Голос. Дети» досталось Анне Доровской. Она исполнила композицию российской певицы Юлии Савичевой «Высоко». Ее выступление оказалось самым лучшим, и девушка стала победительницей конкурса юных талантов.

Павел Зилев также выступил очень проникновенно. Он исполнил песню группы «Любэ» под названием «Позови меня тихо по имени».

Певец Егор Крид настолько переживал за свою подопечную, что вышел на сцену ради поддержки Миланы. Вместе они спели песню из советского кинофильма «Гостья из будущего» – «Прекрасное далеко». Композиция была исполнена под музыкальное сопровождение рояля и струнного оркестра.