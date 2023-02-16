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В ночное время суток 16 февраля по объектам на территории Украины был нанесен очередной ракетный удар вооруженными силами Российской Федерации. Сообщается, что взрывы прозвучали на территории Черкасской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Львовской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

Портал «Русская весна» сообщает, что в этот раз ракетный удар по целям на территории Украины был нанесен не стратегической авиацией, а кораблями Военно-морского флота России. Сообщается, что ночью тревога звучала во всех регионах Украины, а пуски ракет противовоздушной обороны происходили на протяжении часа. Однако, украинские источники заявили, что большая часть российских ракет оказалась ложными целями, которые должны были выявить расположение комплексов ПВО.

Глава военной администрации региона Максим Козицкий заявил о том, что на территории Львовской области был поражен объект, относящийся к критической инфраструктуре. Сообщается, что возникший на месте прилета пожар был ликвидирован спасателями. Козицкий также добавил, что жертв и пострадавших нет.

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