Производитель автомобилей Nissan в начале 2022 года рассказал, что планирует произвести электрокар на базе твердотельного аккумулятора. Однако японскому автоконцерну предстоит своими силами наладить изготовление таких батарей.

Руководство Nissan запланировало запустить опытный завод уже в следующем, 2024 году. А первый электрокар выйдет в 2028 году.

Президент компании Дэвид Мосс рассказал, что твердотельный аккумулятор позволяет увеличить втрое скорость зарядки, если сравнивать с обычной литий-ионной батареей.

При этом сотрудники концерна рассчитывают, что получится уменьшить себестоимость автомобиля. Так он сможет стать более конкурентоспособным на автомобильном рынке.

В ходе разработки специалисты Nissan сотрудничают с коллегами из университета Оксфорда.