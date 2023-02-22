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Как сообщает портал JNS, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что Иран в скором времени может стать полноценным ядерным государством при условии «отсутствия реальных боевых действий».

По словам Нетаньяху, остановка работ по созданию ядерного оружия в таких странах, как Сирия, Ирак и Ливия стала возможна только в результате начала «боевых действий» на территории этих государств.

Также премьер-министр Израиля заявил, что из-за отсутствия угрозы начала боевых действий вооруженными силами других государств на территории Северной Кореи привело к тому, что они смогли разработать собственное ядерное оружие.

Единственный способ предотвращения создания собственного ядерного оружия страной-изгоем заключается в «реальной угрозе начала боевых действий», резюмировал свое заявление Нетаньяху. По его словам, применение экономических санкций против таких стран может быть использовано только в качестве дополнения к началу реальных боевых действий.

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