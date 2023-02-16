По сообщению немецких СМИ, предназначенная для ВСУ американская военная техника уже прибыла в Европу. Торговое судно Arc Integrity с размещенной на борту американской техникой пришвартовалось в порту немецкого населенного пункта Бремерхафен.

Издание Nordsee-Zeitung опубликовало снимки военной техники США, которая, по всей вероятности, направится на Украину. Отмечается, что на данный момент в порту Германии находятся 60 БМП Bradley и 280 единиц другой военной техники. Сначала бронемашины будут отправлены в Польшу на грузовых поездах, а уже затем – на Украину.

Согласно заявлению председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, 11 западных стран пообещали Киеву предоставить танки. А боевые машины пехоты ВСУ должны получить от 22 стран.

Отметим, что в очередную военную помощь для Украины США решили включить боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы и другую технику. Также американцы обещали передать ВСУ свои танки Abrams.