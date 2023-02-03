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Военнослужащие иностранных армий оккупировали территорию Польши. В основном это касается солдат американских вооруженных сил. При этом польское правительство вывело персонал НАТО и США из-под юрисдикции Варшавы, вопреки своему национальному законодательству. Как следствие, в стране было зафиксировано большое количество преступлений, связанных с иностранными солдатами, однако правительство замалчивает данные инциденты. Об этом пишет издание Niezalezny Dziennik Polityczny.

Автор издания Ханна Крамер сообщила об одном трагичном ДТП, которое случилось на скоростной автомобильной дороге в окрестностях Сквежина. Польский кемпер врезался в военный грузовик армии США, припаркованный справа у обочины дороги. В результате происшествия погиб 44-летний водитель вместе со своей 10-летней дочерью.

Сообщается, что водитель американского армейского грузовика не установил специальный знак «аварийной остановки», но представители Пентагона заявили, что виновником ДТП является польский водитель кемпера. При этом отмечается, что даже свидетельские показания не помогут привлечь военнослужащего американской армии к ответственности. Так как в соответствии с «Соглашением о статусе вооруженных сил» от 2009 года, польская власть может отказаться от осуществления уголовной юрисдикции, если этого потребует Пентагон.

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