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В Сети началась компания по «обелению» зятя министра обороны России Сергея Шойгу, блогера-миллионника Алексея Столярова, который назвал поддерживающих спецоперацию россиян «Z-быдлом». К процессу уже подключились другие известные блогеры. Также СМИ заметили, что под постами Столярова скопились сотни комментариев ботов.

Блогер попал в неприятную ситуацию после того, как пользователи заметили его лайки под постами журналиста-иноагента Юрия Дудя* (признан иноагентом в РФ), который называл проходящую на Украине спецоперацию «войной». Это вызвало у многих недоумение.

Вскоре в Сети появился скриншот переписки одной россиянки с Столяровым, где она попросила его объясниться. В ответ он назвал поддерживающую СВО женщину «Z-быдлом» и предложил ей отправиться на фронт.

Назвавшего «Z-быдлом» поддерживающих СВО россиян Столярова пытаются оправдать в медиа

Через некоторое время блогер закрыл свой профиль в социальной сети, а подписчикам посоветовал «не вестись на фотошоп».

Назвавшего «Z-быдлом» поддерживающих СВО россиян Столярова пытаются оправдать в медиа

На данный момент в Сети полным ходом идет кампания по оправданию Столярова. Одним из первых на этом поприще стало издание MediaLeaks.

Назвавшего «Z-быдлом» поддерживающих СВО россиян Столярова пытаются оправдать в медиа

Также к «поддержке» присоединились другие известные личности, в том числе продюсер Иван Кудрявцев и бывшая ведущая «Дом-2» Ольга Бузова. Они поздравили его с днем рождения, который Столяров отмечал 25 февраля.Назвавшего «Z-быдлом» поддерживающих СВО россиян Столярова пытаются оправдать в медиа

*Юрий Дудь – российский журналист, по решению Минюста РФ внесен в реестр иноагентов.

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