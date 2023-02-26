Назвавшего «Z-быдлом» поддерживающих СВО россиян Столярова пытаются оправдать в медиа

В Сети началась компания по «обелению» зятя министра обороны России Сергея Шойгу, блогера-миллионника Алексея Столярова, который назвал поддерживающих спецоперацию россиян «Z-быдлом». К процессу уже подключились другие известные блогеры. Также СМИ заметили, что под постами Столярова скопились сотни комментариев ботов.

Блогер попал в неприятную ситуацию после того, как пользователи заметили его лайки под постами журналиста-иноагента Юрия Дудя* (признан иноагентом в РФ), который называл проходящую на Украине спецоперацию «войной». Это вызвало у многих недоумение.

Вскоре в Сети появился скриншот переписки одной россиянки с Столяровым, где она попросила его объясниться. В ответ он назвал поддерживающую СВО женщину «Z-быдлом» и предложил ей отправиться на фронт.

Через некоторое время блогер закрыл свой профиль в социальной сети, а подписчикам посоветовал «не вестись на фотошоп».

На данный момент в Сети полным ходом идет кампания по оправданию Столярова. Одним из первых на этом поприще стало издание MediaLeaks.

Также к «поддержке» присоединились другие известные личности, в том числе продюсер Иван Кудрявцев и бывшая ведущая «Дом-2» Ольга Бузова. Они поздравили его с днем рождения, который Столяров отмечал 25 февраля.

*Юрий Дудь – российский журналист, по решению Минюста РФ внесен в реестр иноагентов.