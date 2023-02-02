Сегодня исполняется 64 года с момента гибели уральских туристов на перевале Дятлова. Об этом сообщает E1.RU. Группа из 9 человек преимущественно состояла из студентов Уральского технического госуниверситета. Возглавлял группу Игорь Дятлов. И даже через много десятков лет, смерть туристов до сих пор остается загадкой. Ни следователи, ни ученые не смогли узнать точную причину того, что же на самом деле произошло на Севере Урала в ночь на 2 февраля 1959 года. За все это время уже появилось целых 73 версии произошедшего. Но есть три самых обговариваемых.

Одна из самых правдоподобных версий, которая и является официальной, – это сход снежной лавины. Данное заключение было сделано в 2020 году Генеральной прокуратурой. К такому же выводу пришли швейцарские ученые. Однако в Фонде памяти группы Дятлова не поддерживают данную версию.

Более загадочная версия – это появление таинственного огненного шара. Об этом рассказывает участник поисковых работ на перевале и ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института металлургической теплотехники (ВНИИИМТ) Владислав Карелин. По его словам, неопознанный летающий объект мог спровоцировать взрывы в том периметре, где находились туристы группы Дятлова.

И третья не менее интересная версия – это испытание новой ракеты в районе Ивделя. Есть доказательства, что туристы в панике бежали босиком от своей палатки, которая была разрезана изнутри. Поэтому предполагается, что причиной гибели людей стало отравление химическими веществами, распыленными ракетой.