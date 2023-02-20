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Частный вертолет Ми-8 в Кузбассе потерпел крушение из-за отказа системы, это предварительно названная причина.

По данным источника, произошел отказ системы управления. Пилот вертолета вышел на связь с диспетчером и сообщил, что был вынужден пойти на жесткую посадку.

Информация о чрезвычайном происшествии появилась 20 февраля. Вертолет сделал аварийную посадку около горы Топхан, которая находится в Кемеровской области.

На борту воздушного судна находилось всего 10 человек. Сначала была информация, что в результате ЧП один человек пострадал и один погиб. Но позже появились данные, что пострадали два человека и один из пострадавших – пилот вертолета. Один пострадавший находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

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