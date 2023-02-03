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Мирные жители, которые проживают в опасной зоне Херсонской области, получают все положенные денежные выплаты. Об этом рассказала министр труда Алла Бархатнова. Она уточнила, что это люди, которые постоянно живут в зоне 15 километров от линии боевого соприкосновения.

Министр труда отметила, что мирные жители Херсонской области, которые остались в опасной зоне, верят, что российская армия одержит победу в противостоянии с киевским режимом. У них есть свои причины на то, чтобы не уезжать из собственных домов.

Бархатнова добавила, что выплаты организованы совместно с Пенсионным фондом и они положены всем гражданам, проживающим в опасной зоне.

Напомним, что российские военные продолжают специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года.

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