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Согласно данным опроса, который провели в Молдавии, жители страны среди всех иностранных лидеров оказывают больше всего доверия Владимиру Путину.

Жителей Молдавии попросили поставить оценку уровню доверия к иностранным политикам. Более всего отмечались главы России, Франции, а также Турции, Соединенных Штатов Америки и Украины.

Более всего российскому лидеру доверяют почти 22 процента жителей Молдавии. А почти 8 процентов испытывают к Владимиру Путину высокий уровень доверия. При этом высокий уровень доверия имеет у молдавских жителей и Зеленский – 15 процентов.

Число сторонников Эммануэля Макрона соответствует числу его противников в Молдавии. Во главе антирейтинга встал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, ему не доверяют около 60 процентов граждан страны.

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