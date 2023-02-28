Венкором RT Муратом Гадзиевым было опубликовано интервью с наемником из США по имени Джон Макинтайр, перешедшим на сторону вооруженных сил России. Отмечается, что он год прослужил в «Иностранном легионе» ВСУ и националистическом батальоне.

По словам Макинтайра, он является коммунистом и антифашистом. И цель его отправки на Украину была с тайным планом. По его словам, во время своей службы он собрал много полезной информации, с которой планировал перейти на сторону русских. Он рассказал, что планировал переплыть реку в Харькове, но отказался от этой затеи из-за снайперов, которые ликвидировали всех перебежчиков.

Американец рассказал, что ему пришлось изображать ненавистника России. В его подразделении многие военные имели тату с нацистскими символами и использовали нацистские приветствия. По итогу ему только через год удалось перебраться на другую сторону. Уходя, он прихватил множество важных документов, разведданных и карт, которые в последствии передал российским военным.