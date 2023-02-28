Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Венкором RT Муратом Гадзиевым было опубликовано интервью с наемником из США по имени Джон Макинтайр, перешедшим на сторону вооруженных сил России. Отмечается, что он год прослужил в «Иностранном легионе» ВСУ и националистическом батальоне.

По словам Макинтайра, он является коммунистом и антифашистом. И цель его отправки на Украину была с тайным планом. По его словам, во время своей службы он собрал много полезной информации, с которой планировал перейти на сторону русских. Он рассказал, что планировал переплыть реку в Харькове, но отказался от этой затеи из-за снайперов, которые ликвидировали всех перебежчиков.

Американец рассказал, что ему пришлось изображать ненавистника России. В его подразделении многие военные имели тату с нацистскими символами и использовали нацистские приветствия. По итогу ему только через год удалось перебраться на другую сторону. Уходя, он прихватил множество важных документов, разведданных и карт, которые в последствии передал российским военным.

Вам может понравиться

В подконтрольном Киеву Запорожье ночью прошла серия взрывов

Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», рассказал, что минувшей ночью в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима, произошло как минимум три взрыва. Рогов отметил, что жители

Бальбек заявил, что за громкими словами Зеленского о Крыме скрывается самообман

Руслан Бальбек, политолог, рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский, который сконцентрировал максимум внимания на своем имидже, не имеет вообще никакого представления о реальном положении дел. Поэтому ему не остается ничего,

Весенняя оттепель помешает наступлению на Украине

Весенняя оттепель с сопровождающей ее распутицей может полностью сорвать планы по наступательным действиям на территории Украины. Поля станут непроходимым препятствием, в котором будет застревать военная техника. Именно поэтому ни одна