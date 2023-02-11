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10 февраля российские ВС атаковали автомобильно-железнодорожный мост в поселке Затока Одесской области. Соответствующую видеозапись разместили в сети многие медиаресурсы.

На кадрах видно, что к одной из опор моста быстро приближается надводный беспилотник, которые ранее ни разу не использовался российскими ВС в ходе специальной военной операции. В результате столкновения с опорой дрон взрывается, спровоцировав обрушение.

На Украине отрицают данную атаку, заявляя, что на видео якобы совсем не тот мост, о котором говорится в сообщениях. Также делается упор на отсутствие у РФ надводных беспилотников, что совсем уж выглядит абсурдно. Впрочем, официальной информации об атаке пока нет, поэтому нужно дождаться сообщений от Минобороны и Генштаба.

Военный эксперт Юрий Подоляка при этом считает, что особого подтверждения и не требуется, так как сила взрыва говорит сама за себя. Если даже мост не вышел из строя окончательно, он потребует длительного ремонта. Не исключено, что удар по нему нанесен в рамках подготовки к наступлению ВС РФ.

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