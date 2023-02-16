Запад оказывает Киеву активную помощь в подготовке к будущему наступлению. Борис Джонсон, еще когда занимал пост премьер-министра Британии, заявил, что его страна подготовит десять тысяч украинских солдат в течение 4 месяцев. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодняшний премьер Риши Сунак пообещал Зеленскому во время его визита, что Британия подготовит еще 20 тысяч солдат ВСУ.

Теперь к оказанию подобной помощи подключился Евросоюз. Жозеп Боррель, возглавляющий европейскую дипломатию, проинформировал, что программа обучения будет расширена и по ней смогут пройти обучение до 30 тысяч украинских бойцов.

В украинском Генштабе рассказали, что сейчас в армии уже 20 тысяч военнослужащих, которые прошли подготовку в странах Запада. В Киеве заявляют о подготовке «гвардии наступления», на данный момент уже идет ее формирование на западе Украины.