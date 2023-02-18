Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевой работы подразделений российских воздушно-десантных войск противодроновыми ружьями по беспилотным летательным аппаратам вооруженных сил Украины в южном секторе проведения специальной военной операции.

Сообщается, что в передовых частях российской армии появились противодроновые ружья, позволяющие принудительно сажать беспилотники квадракоптерного типа противника на расстоянии в 1-2 километра, что существенно снижает эффективность воздушной разведки противника.

Военнослужащий подразделения ВДВ ВС РФ с позывным «Азамат» рассказал, что его сослуживец заметил в небе украинский разведывательный квадрокоптер и выпустил в его направлении серию трассеров для целеуказания его местоположения. После чего по беспилотнику ВСУ отработали противодроновым ружьем. В результате коптер противника был приземлен и захвачен российскими бойцами ВДВ.