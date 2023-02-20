Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинское Министерство иностранных дел, рассказал, что лидеры Украины и США, Владимир Зеленский и Джо Байден, остались довольны переговорами, в ходе которых сложилась душевная атмосфера. Об этом сообщает РИА Новости.

На своей странице в Facebook (социальная сеть компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Кулеба написал, что эта встреча имела историческое значение и знаменует собой предстоящую победу Украины и Владимира Зеленского. Со слов главы МИД Украины этот визит американского политика был сделан ради победы Киева.

Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, приехал в Киев в понедельник и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Глава США объявил, что предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который обойдется в 500 миллионов рублей.

Вам может понравиться

Боевики ВСУ обстреляли Каштановское в ДНР

Украинские военные обстреляли населенный пункт Каштановское, которое находится на территории ДНР. Для этого были применены реактивные системы залпового огня. Об этом сообщили в СЦКК (Совместном центре по координации вопросов, связанных

Бойцы ВСУ опасаются брать еду и воду у жителей Черниговской области из-за риска отравления

Украинские солдаты больше не могут принимать продукты питания и напитки у жителей Черниговской области. Такой приказ им дало командование из-за высокого риска отравления. Причиной стало то, что несколько недель назад

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк и поселок Зайцево

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и поселок Зацево, расположенный под Горловкой Донецкой Народной Республики. Соответствующую информацию передали 19 февраля в ДНР СЦКК. Согласно сообщению в Телеграм-канале ведомства, в