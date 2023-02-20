Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинское Министерство иностранных дел, рассказал, что лидеры Украины и США, Владимир Зеленский и Джо Байден, остались довольны переговорами, в ходе которых сложилась душевная атмосфера. Об этом сообщает РИА Новости.

На своей странице в Facebook (социальная сеть компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Кулеба написал, что эта встреча имела историческое значение и знаменует собой предстоящую победу Украины и Владимира Зеленского. Со слов главы МИД Украины этот визит американского политика был сделан ради победы Киева.

Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, приехал в Киев в понедельник и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Глава США объявил, что предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который обойдется в 500 миллионов рублей.